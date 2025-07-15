Плющев о КХЛ: «У лиги большие проблемы – 3:15 от НХЛ, провальный драфт, отсутствие интриги в регулярке, закрытие «Витязя». Наши хоккейные власти понимают, по ком звонит колокол?»
Владимир Плющев считает, что у КХЛ сейчас очень большие проблемы.
– Вывод по итогам «Матча года» очень простой и неутешительный – у нашей лиги очень большие проблемы.
3:15 от НХЛ – один удар по КХЛ. Недавний драфт в НХЛ, который стал для нас провальным, – второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя» – третий, четвертый и пятый.
Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти.
– Ваш вариант ответа?
– Сомневаюсь. Все или спят, или делают вид, что ничего не происходит.
Во всяком случае после «Матча года» мы услышали интервью первых лиц лиги в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот и весь комментарий, – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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