Плющев о КХЛ: «У лиги большие проблемы – 3:15 от НХЛ, провальный драфт, отсутствие интриги в регулярке, закрытие «Витязя». Наши хоккейные власти понимают, по ком звонит колокол?»

Владимир Плющев считает, что у КХЛ сейчас очень большие проблемы.

– Вывод по итогам «Матча года» очень простой и неутешительный – у нашей лиги очень большие проблемы.

3:15 от НХЛ – один удар по КХЛ . Недавний драфт в НХЛ , который стал для нас провальным, – второй. Общий кризис КХЛ, полное отсутствие интриги в 68-матчевом чемпионате, когда мы знаем 16 кубковых клубов уже в сентябре, закрытие «Витязя » – третий, четвертый и пятый.

Интересно, КХЛ понимает, по ком звонит колокол? И не только лига, но и все наши хоккейные власти.

– Ваш вариант ответа?

– Сомневаюсь. Все или спят, или делают вид, что ничего не происходит.

Во всяком случае после «Матча года » мы услышали интервью первых лиц лиги в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза». Вот и весь комментарий, – сказал заслуженный тренер России.