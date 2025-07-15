Кравцов не хочет работать с Гру, ему было бы интересно поиграть при Гатиятулине в «Ак Барсе» («ВсеПроСпорт»)

Виталий Кравцов не хочет работать с Бенуа Гру.

25-летний нападающий, игравший за «Трактор » в прошлом сезоне, по-прежнему находится без контракта.

По данным «ВсеПроСпорт», хоккеист не подписывает новый договор с клубом из-за нежелания работать с главным тренером Бенуа Гру . Форварда не устраивают методы работы канадского специалиста.

Виталий Кравцов хотел бы выступать под руководством Анвара Гатиятулина , который возглавляет «Ак Барс».

Также хоккеист рассматривает вариант с переходом в НХЛ , где права на него принадлежат «Ванкуверу».

В прошлом сезоне нападающий набрал 58 (27+31) баллов при полезности «плюс 31» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (6+1) баллами при полезности «минус 8» в 19 играх.