Щитов о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Там играли просто на технику, нападающим команды НХЛ многое позволялось. Это просто шоу, относиться нужно соответствующе»

Никита Щитов высказался о том, что команду КХЛ разгромили в «Матче года».

13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

«Почему в «Матче года» получился такой крупный счет в пользу команды игроков из НХЛ? Там играли просто на технику. Многое позволялось нападающим команды НХЛ.

К сожалению, ребята из КХЛ не смогли больше забить, хотя у них были моменты.

На мой взгляд, это просто шоу, и относиться к нему нужно соответствующе», – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ .