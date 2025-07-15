Щитов о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Там играли просто на технику, нападающим команды НХЛ многое позволялось. Это просто шоу, относиться нужно соответствующе»
Никита Щитов высказался о том, что команду КХЛ разгромили в «Матче года».
13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).
«Почему в «Матче года» получился такой крупный счет в пользу команды игроков из НХЛ? Там играли просто на технику. Многое позволялось нападающим команды НХЛ.
К сожалению, ребята из КХЛ не смогли больше забить, хотя у них были моменты.
На мой взгляд, это просто шоу, и относиться к нему нужно соответствующе», – сказал ассистент главного тренера «Лады», экс-защитник клубов КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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