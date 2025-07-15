Третьяк посетил Ульяновск: «ФХР создает условия для хоккейного прогресса во всей стране. Наш спорт – не просто игра, а школа жизни, которая закаляет характер»

Владислав Третьяк высказался о рабочей поездке в Ульяновск.

«Радует, что в Ульяновской области уделяют большое внимание нашему виду спорта, искренне заботятся о его прогрессе.

На совещании с руководством региона мы обсудили широкий круг очень важных вопросов – от строительства новой инфраструктуры до внедрения разработанных Федерацией передовых методик обучения хоккеистов, тренеров, судей.

Популяризация здорового образа жизни, а также создание условий для занятий хоккеем – наша общая задача.

В спорте очень важно постоянно стремиться к лучшему, искать возможности и пути достижения еще более высоких результатов. Это серьезный труд, но он вознаграждается зримыми успехами в развитии.

Очевидно, что ульяновский хоккей идет вперед. Детские, юношеские, студенческие команды успешно выступают в региональных и общенациональных соревнованиях, уже завоевывают медали на турнирах всероссийского уровня. Хороший пример плодотворной созидательной работы – школа «Лидер», где за 10 лет воспитали целую плеяду юных талантов.

В регионе появился солидный центр развития хоккея, где занимаются сотни детей и подростков, а воспитанники входят в число лучших игроков страны по своим возрастам, закрепляются в профессиональных молодежных и взрослых командах.

Я был рад поздравить всех руководителей, сотрудников и спортсменов школы с юбилеем и напомнить им о том, что наш спорт – не просто игра, а школа жизни, которая закаляет характер.

ФХР создает условия для хоккейного прогресса во всей стране, а пример школы «Лидер» показывает, что готовность учиться, тренироваться и не сдаваться приводит к успехам и победам.

Не только на льду, но и в деле воспитания сильных духом мужчин, нового поколения граждан и патриотов. Мы всегда поддерживаем работу таких школ», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.