Малыхин о драках в игре с «Сочи»: «В «Авангарде» все были готовы, знали, что такое может быть. Нас этот матч дополнительно сплотил, подстегнул»

высказался о драках в матче с «Сочи» на .

– «Авангард» стал открытием турнира в Сочи. За счет чего?

– Побеждать всегда приятно, но это предсезонный турнир, когда результат не самое главное. Психологически эта победа пошла нам на пользу, эмоционально подхлестнула.

– Матч с хозяевами турнира сопровождался несколькими драками. Что о них думаете?

– К дракам можно относиться по-разному, но нас этот матч дополнительно сплотил, где-то подстегнул. Главное, все остались довольны – особенно, как я понял, журналисты. А еще наши болельщики – им понравилось, как «Авангард» себя проявил.

– Лично к своему бою были готовы?

– Все в команде были готовы, знали, что такое может быть. Меня еще на вбрасывании предупредил форвард «Сочи» , мой добрый товарищ, с которым два года играли в «Витязе». Он хотел найти другого соперника, но не успел, все сцепились сразу на вбрасывании, и мы остались с ним вдвоем. После матча посмеялись над этим эпизодом, – сказал нападающий «Авангарда».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде