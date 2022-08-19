Малыхин о драках в игре с «Сочи»: «В «Авангарде» все были готовы, знали, что такое может быть. Нас этот матч дополнительно сплотил, подстегнул»

Федор Малыхин высказался о драках в матче с «Сочи» на Sochi Hockey Open.
– «Авангард» стал открытием турнира в Сочи. За счет чего?
– Побеждать всегда приятно, но это предсезонный турнир, когда результат не самое главное. Психологически эта победа пошла нам на пользу, эмоционально подхлестнула.
– Матч с хозяевами турнира сопровождался несколькими драками. Что о них думаете?
– К дракам можно относиться по-разному, но нас этот матч дополнительно сплотил, где-то подстегнул. Главное, все остались довольны – особенно, как я понял, журналисты. А еще наши болельщики – им понравилось, как «Авангард» себя проявил.
– Лично к своему бою были готовы?
– Все в команде были готовы, знали, что такое может быть. Меня еще на вбрасывании предупредил форвард «Сочи» Артем Иванюженков, мой добрый товарищ, с которым два года играли в «Витязе». Он хотел найти другого соперника, но не успел, все сцепились сразу на вбрасывании, и мы остались с ним вдвоем. После матча посмеялись над этим эпизодом, – сказал нападающий «Авангарда».
«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде