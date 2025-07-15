Дорожко о закрытии «Витязя»: «Информация стала шоком. Клуб с такой историей... Очень-очень грустно, жалко»

Максим Дорожко сожалеет о том, что «Витязь» закрылся.

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

Дорожко по ходу карьеры выступал за команду «Русские Витязи» из Olimpbet МХЛ, а три последних сезона провел за основу «Витязя».

– То, что случилось с «Витязем», стало для вас сюрпризом, шоком?

– Конечно. К этому никак не подготовишься. Как снег на голову упал. Никто этого не ожидал. Мне агент позвонил сперва, сказал: «Вот такое возможно. Поэтому психологически готовься». Вот так предупредил.

Такое частенько говорили и в прошлом году, такие разговоры уже ходили, но в этом уже, как мы понимаем, все серьезно было. Стала шоком, конечно, вся эта информация. Как такое вообще могло получиться?

Понятно, что от нас мало чего зависит. Но клуб с такой историей… очень-очень грустно, жалко. Я с детства с «Витязем». И школу хоккейную прошел в «Витязе», и молодежную команду, и частью Континентальной хоккейной лиги довелось стать, играя за «Витязь»… Это очень грустно.

– Сейчас в Московской области много хоккейных клубов умирает или переезжает. Сначала «Витязь» прекратил существование, потом – «Юнисон». «Куньлунь» переехал. Как вы думаете, с чем такая ситуация может быть связана?

– Честно, не знаю. Я не вникаю глубоко в эти подробности, не разбираюсь, особо туда не лезу. Почему-то так получается. Видимо, клубы закрываются из-за недостатка финансирования, – сказал вратарь, в межсезонье ставший игроком «Амура ».