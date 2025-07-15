Защитник «Ак Барса» Лямкин про 44 очка в прошлой регулярке: «Звезда КХЛ – это перебор, есть Шипачев и другие ребята. Пошумел, конечно. Хотелось бы тот прогресс сохранить»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин хочет продолжать прогрессировать.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обновил личные рекорды результативности и по показателю полезности – 44 (8+36) очка и «+28» в 68 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при среднем времени на льду 20:32.

В 13 играх в Кубке Гагарина игрок добавил 4 (1+3) балла.

– Вы стали настоящей звездой лиги. Насколько довольны тем, что удалось показать в прошлом сезоне?

– Со звездой, конечно, перебор. У нас Вадим Шипачев , есть и другие ребята, которые реально звезды лиги.

Я в прошлом году пошумел, конечно. Хотелось бы тот прогресс сохранить и, если будет возможность, улучшить, – сказал Лямкин .