«Автомобилист» заплатил «Салавату» 5 млн рублей за 19-летнего форварда Великова (Артур Хайруллин)

«Автомобилист» заплатил «Салавату» 5 млн рублей за форварда Максима Великова.

Ранее стало известно, что клуб из Екатеринбурга выменял 19-летнего нападающего на денежную компенсацию.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, ее размер составляет 5 миллионов рублей.

В прошлом сезоне 19-летний нападающий провел 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за основную команду уфимцев.

В его активе также 12 (5+7) очков за 13 игр в Olimpbet МХЛ за «Толпар».

Большую часть года Великов провел в «Торосе» из Olimpbet ВХЛ. Там на его счету 16 (6+10) очков за 47 матчей при полезности «минус 9».

Отметим, что «Салават Юлаев » получил форварда в рамках обмена Ивана Дроздова в ЦСКА в июне 2024 года.