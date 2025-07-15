«Автомобилист» заплатил «Салавату» 5 млн рублей за 19-летнего форварда Великова (Артур Хайруллин)
«Автомобилист» заплатил «Салавату» 5 млн рублей за форварда Максима Великова.
Ранее стало известно, что клуб из Екатеринбурга выменял 19-летнего нападающего на денежную компенсацию.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, ее размер составляет 5 миллионов рублей.
В прошлом сезоне 19-летний нападающий провел 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за основную команду уфимцев.
В его активе также 12 (5+7) очков за 13 игр в Olimpbet МХЛ за «Толпар».
Большую часть года Великов провел в «Торосе» из Olimpbet ВХЛ. Там на его счету 16 (6+10) очков за 47 матчей при полезности «минус 9».
Отметим, что «Салават Юлаев» получил форварда в рамках обмена Ивана Дроздова в ЦСКА в июне 2024 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости