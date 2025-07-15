Коффи покинул тренерский штаб «Эдмонтона» и вернулся к роли советника по хоккейным операциям. «Ойлерс» представили трех новых специалистов

Пол Коффи покинул тренерский штаб «Эдмонтона» и вернулся к роли советника.

«Ойлерс» объявили о перестановках в тренерском штабе команды.

Член Зала хоккейной славы Пол Коффи оставил должность ассистента главного тренера, которую занимал с ноября 2023 года. Он вернется к роли специального советника руководства клуба по хоккейным операциям.

Канадский клуб также представил трех новых специалистов, которые будут помогать главному тренеру Крису Кноблауху.

39-летний Пол Макфарленд занял должность ассистента, отвечающего за игру в большинстве. В прошлом сезоне он возглавлял клуб WHL «Калгари Хитмен», а до этого отработал 3 сезона помощником главного тренера в «Сиэтле».

48-летний Питер Обри назначен тренером вратарей вместо Дастина Шварца. С 2015 по 2024 годы он работал тренером по развитию вратарей в «Чикаго».

35-летний Конор Аллен стал тренером по развитию навыков. В прошлом сезоне он работал со сборной США до 17 лет, а также клубом USHL «Су-Сити».

Кроме того, «Эдмонтон» сообщил, что в команде останутся ассистент главного тренера Марк Стюарт (зона ответственности – работа с защитниками и меньшинство) и видеотренер Ноа Сегалл.