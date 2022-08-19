Ушнев про слова Назарова о том, что коллективные драки сплачивают команду: «Абсолютно согласен. Так и есть»

Никита Ушнев высказался о драках в матче с «Авангардом» на .

– Драка в матче с «Авангардом» пять на пять сразу после первого вбрасывания – первый подобный опыт для вас?

– Да, чтобы сразу после начала игры – впервые. Но драться на льду приходилось и раньше, так что я спокойно принял вызов.

– говорит, что коллективные драки еще больше сплачивают команду.

– Абсолютно согласен. Так и есть. И тот матч с «Авангардом» мы неплохо в целом провели.

А в игре с минским «Динамо» все увидели, что можем побеждать хорошие команды. Мы играли друг за друга, – сказал защитник «Сочи».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде