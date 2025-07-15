Романов верит, что Никитин и Юшкевич вернут ЦСКА Кубок Гагарина: «У них есть ключик, как добиваться таких успехов. Они снова могут привести клуб к триумфу»
– Теперь, когда Никитин и Юшкевич вернулись в ЦСКА, верите, что они вернут клубу Кубок Гагарина?
– Верю, конечно. Может быть, не сразу и не в первый год, все-таки состав у ЦСКА с их времен очень сильно поменялся.
Но у людей, у которых уже есть опыт побед и прохождения в плей-офф, должно получиться. Это ведь значит, что у них есть ключик к тому, как добиваться таких успехов.
И это значит, что они снова могут привести ЦСКА к триумфу.
– Можете объяснить, за счет чего ЦСКА долго держался наверху, шесть лет подряд доминируя в регулярке, доходя до финала Кубка Гагарина и три раза побеждая в нем сначала при Никитине, а потом при Сергее Федорове?
– Была система. Правильная система. И правильный менталитет в раздевалке. Ребята верили друг в друга и в своих тренеров. Все просто.
Это примерно так же, как у других команд, которые выигрывают. Как, допустим, «Флорида» выигрывает два года подряд Кубок Стэнли и в третий раз выходит в финал.
Они сделали это один раз, поняли, как это надо делать. Дальше состав там особо не менялся, и ребята снова доказали, что лучшие.
Мне кажется, и в ЦСКА было так же – Игорь Валерьевич Никитин задал правильный тон и правильный вектор. Вот это и исполнялось дальше, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов, выступавший в КХЛ за ЦСКА.