Романов верит, что Никитин и Юшкевич вернут ЦСКА Кубок Гагарина: «У них есть ключик, как добиваться таких успехов. Они снова могут привести клуб к триумфу»

Александр Романов высказался о возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

– Теперь, когда Никитин и Юшкевич вернулись в ЦСКА, верите, что они вернут клубу Кубок Гагарина?

– Верю, конечно. Может быть, не сразу и не в первый год, все-таки состав у ЦСКА с их времен очень сильно поменялся.

Но у людей, у которых уже есть опыт побед и прохождения в плей-офф, должно получиться. Это ведь значит, что у них есть ключик к тому, как добиваться таких успехов.

И это значит, что они снова могут привести ЦСКА к триумфу.

– Можете объяснить, за счет чего ЦСКА долго держался наверху, шесть лет подряд доминируя в регулярке, доходя до финала Кубка Гагарина и три раза побеждая в нем сначала при Никитине, а потом при Сергее Федорове?

– Была система. Правильная система. И правильный менталитет в раздевалке. Ребята верили друг в друга и в своих тренеров. Все просто.

Это примерно так же, как у других команд, которые выигрывают. Как, допустим, «Флорида» выигрывает два года подряд Кубок Стэнли и в третий раз выходит в финал.

Они сделали это один раз, поняли, как это надо делать. Дальше состав там особо не менялся, и ребята снова доказали, что лучшие.

Мне кажется, и в ЦСКА было так же – Игорь Валерьевич Никитин задал правильный тон и правильный вектор. Вот это и исполнялось дальше, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов, выступавший в КХЛ за ЦСКА.