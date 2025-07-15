Зуб про 15:3 в «Матче года»: «Такая разница в счете – это не разница между НХЛ и КХЛ. Это наши вратари, они классно сыграли! Мы так, рядом постояли»
Артем Зуб назвал игру вратарей команды НХЛ причиной разгрома команды КХЛ.
Команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).
«Вратари у нас классно сыграли! Мы так, рядом постояли. Парни вышли в свое удовольствие. Никого из вратарей выделять не буду.
«Матч года» напомнил Матч звезд с хорошей целью – благотворительность.
Всех ребят уважаю, из КХЛ и НХЛ. Я еще в школу ходил, когда Овечкин и Малкин выигрывали чемпионаты мира, а теперь с ними в одной раздевалке.
Такая разница в счете – это не разница между КХЛ и НХЛ. Повторюсь, это наши вратари. Василевский не попал в состав? Он дал другим поиграть», – сказал защитник «Оттавы».
За команду звезд НХЛ в воротах сыграли Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Сорокин («Айлендерс»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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