Артем Зуб назвал игру вратарей команды НХЛ причиной разгрома команды КХЛ.

Команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

«Вратари у нас классно сыграли! Мы так, рядом постояли. Парни вышли в свое удовольствие. Никого из вратарей выделять не буду.

«Матч года» напомнил Матч звезд с хорошей целью – благотворительность.

Всех ребят уважаю, из КХЛ и НХЛ . Я еще в школу ходил, когда Овечкин и Малкин выигрывали чемпионаты мира, а теперь с ними в одной раздевалке.

Такая разница в счете – это не разница между КХЛ и НХЛ. Повторюсь, это наши вратари. Василевский не попал в состав? Он дал другим поиграть», – сказал защитник «Оттавы».

За команду звезд НХЛ в воротах сыграли Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс ») и Илья Сорокин («Айлендерс»).