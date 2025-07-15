«СКА-Нева» переименована в «СКА-ВМФ»: «Название объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность к системе СКА, подчеркивая связь города с военно-морским флотом»

СКА сообщил о переименовании своего фарм-клуба в ВХЛ.

«Руководство хоккейного клуба СКА приняло решение о переименовании команды Всероссийской хоккейной лиги. Фарм-клуб армейцев сменит название «СКА-Нева » на «СКА-ВМФ».

Санкт-Петербург является морской столицей России, местом дислокации главного штаба Военно-морского флота. Кроме того, с 2008 по 2013 год фарм-клуб СКА именовался ХК ВМФ.

Новое название «СКА-ВМФ» объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчеркивая связь нашего города с военно-морским флотом», – говорится в заявлении клуба.

Петербургский клуб также добавил, что в ближайшее время будут представлены обновленные логотип и игровая форма «СКА-ВМФ», которые сохранят традиционные клубные цвета.