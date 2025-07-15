Шохина и Кадирова – первые российские хоккеистки с контрактами в североамериканской PWHL. Они перешли в «Оттаву», которая выбрала их на драфте

Анна Шохина и Фануза Кадирова перешли в клуб североамериканской женской лиги.

28-летняя Анна Шохина и 27-летняя Фануза Кадирова подписали однолетние контракты с командой «Оттава Чардж».

Клуб ранее выбрал российских хоккеисток на драфте PWHL : Шохина была задрафтована во втором раунде под 13-м номером, Кадирова – в шестом раунде под 45-м номером.

Россиянки прежде еще не выступали в PWHL. В 2024 году под общим 37-м номером «Бостон» выбрал Илону Маркову, но в прошлом сезоне она выступала за «Агидель».

Шохина и Кадирова играли за «Динамо-Нева» в прошедшем сезоне Женской хоккейной лиги .

Шохина стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф, суммарно набрав 89 (39+50) очков в 51 матче.

Кадирова суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф отметилась 70 (31+39) баллами в 51 игре.

Сезон-2025/26 станет третьим для PWHL. В этом году лига расширилась с 6 до 8 команд – к «Монреалю», «Торонто», «Оттаве», «Нью-Йорку», «Бостону» и «Миннесоте» присоединились «Ванкувер» и «Сиэтл».