Гендиректор «Салавата» о Радулове: «Хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались»

Гендиректор «Салавата» объяснил, почему клуб не интересовался .

– Радулов перешел в «Ак Барс». Учитывая, что Александр – легенда «Салавата», интересовались в какой-то момент его приглашением?

– Мы хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались, – сказал Ринат Баширов.

36-летний форвард вернулся в Россию этим летом, подписав контракт с казанским клубом на 2 года. Предыдущие 6 сезонов он провел в НХЛ, где поиграл за «Монреаль» и «Даллас».

За нападающий выступал с 2008 по 2012 годы. Он выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2010/11.

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