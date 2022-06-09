Щитов о Радулове в «Ак Барсе»: «Болельщики в Уфе разочарованы. «Зеленое дерби» будет подогрето этим переходом. Возможны провокации»

прокомментировал переход в .

– Обычно в Уфе ревностно относятся к переходу своих бывших игроков в «Ак Барс». Как сейчас отнеслись к переходу Радулова?

– Конечно, болельщики отнеслись ревностно, потому что хотели видеть Радулова в «Салавате Юлаеве». Но его возвращения в Уфу не случилось. Все-таки перед «Ак Барсом» стоят более серьезные задачи и мы видим, какую команду там собирают.

Я говорил, что Радулова не будет в «Салавате Юлаеве» и что, скорее всего, он окажется в Казани, – так и случилось. Думаю, что «зеленое дерби» будет подогрето этим переходом. Возможны даже какие-то провокации, хотя, может, обойдется без них. Конечно, болельщики в Уфе разочарованы этим переходом.

– Как Радулова будут встречать в Уфе? Будет ли свист на трибунах?

– В Уфе достаточно доброжелательные болельщики. Радулов в свое время уже уходил из «Салавата Юлаева» и переходил в ЦСКА. Не думаю, что его будут освистывать, в Уфе помнят его заслуги перед клубом.

К Радулову должны отнестись с уважением. Но «зеленое дерби» точно будет проходить с большим интересом, с ажиотажем, – сказал бывший защитник .