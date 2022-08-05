Ринат Баширов поделился ожиданиями от матчей с «Ак Барсом» в сезоне-2022/23.

– Будет шесть «зеленых дерби». Нет ощущения, что это слишком много?

– Да, это чересчур много. Такое уже было. Три игры за две недели сыграем – накал снижается. Конечно, было бы лучше два «зеленых дерби».

На фоне серьезного усиления «Ак Барса» в этом сезоне сможем «проглотить» и шесть дерби, посмотрим. По выручке точно выиграем.

– Что ждете от первого приезда Радулова в Уфу?

– Мы модернизировали арену, сделали бетонное покрытие более глубоким. Чтобы опять вода не шла. Ну и колхозы ликвидировали – в республике ни одного нет, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».