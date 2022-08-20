Ласьков о Мозякине: «Предложили ему передать опыт молодым. Чтобы он готовил ребят, учитывая стиль «Металлурга»

прокомментировал назначение директором по развитию игроков «Металлурга».

В обязанности Мозякина входит работа с тренерами и руководителями школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

– Главная летняя новость, связанная с «Металлургом», – возвращение в команду Сергея Мозякина. Как появился этот вариант?

– Этот вариант появился еще в прошлом году, когда Сергей закончил карьеру. Но тогда он не был готов. Видимо, еще не осознал, что игровая карьера подошла к концу. Сергей долго переживал - заканчивать такой насыщенный путь непросто.

В этом году мы предложили Сергею передать опыт молодым. К моему сожалению, хоккей становится менее зрелищным и более силовым и скоростным. Но «Магнитка» в прошлом сезоне доказала, что можно добиваться успехов и с комбинационным хоккеем. Молодежи не хватало техники.

Поэтому мы предложили Сергею должность директора по развитию, чтобы он работал со школой и готовил ребят к переходу в «Стальные Лисы» и основную команду, учитывая наш стиль. Сергей согласился. Тем более он знает директора и тренеров с детской школы, ведь здесь играл его сын Андрей.

На днях мы собрались с Сергеем Валерьевичем и Сергеем Юрьевичем Гомоляко и расставили точки взаимодействия по работе. Для меня важно, что Сергей включился в работу с первого дня приезда, – сказал первый вице-президент и директор .