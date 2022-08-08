Евгений Тимкин: «Зарипов в душе всегда молодой. Он дядька с характером, неуступчивый хоккеист»

поделился мнением о .

– Вы ведь в «Магнитку» еще молодым игроком приходили. Что вам тогда уже опытные дядьки Зарипов и Мозякин говорили? Какие наставления давали?

– У них много чему можно научиться. Они тоже своим опытом и примером показывали все остальным. Просто смотрел, учился, анализировал, старался брать лучшее.

– Зарипов ведь тогда в один год с вами пришел. Помните, каким он был после ухода из ? Особое рвение в нем чувствовалось?

– У Даниса, мне кажется, рвение и сейчас есть. Он в душе всегда молодой. Видите, в прошлом году сказал закончит, а в этом еще поиграет. Конечно, это рвение. Это его решение. Человек хочет и может играть. Почему нет? Если чувствует силы еще на сезон, то пускай играет.

– Чему-то научились у Зарипова в хоккейном плане?

– Всякие фишечки есть у него. Заря – неуступчивый хоккеист. Он не любит проигрывать, это хорошо заметно. Такой дядька с характером.

– Вы общаетесь с ним? Может, писал вам что-то или говорил после прихода в «Салават»?

– Часто не созваниваемся. Но друг друга с днем рождения поздравляем. Если пересекаемся в каких-то городах, то, конечно, парой фраз всегда перекинемся. Когда в «Салават» перешел, ничего не написал мне. Он написал, когда я в СКА еще переходил (улыбается).

– Какую-то шутку неприличную?

– Нет, он вообще очень культурный человек. Очень редко слышал, когда он матерился, – сказал нападающий .