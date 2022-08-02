Ласьков о Мозякине в роли директора по развитию молодежи «Металлурга»: «Абсолютная легенда. Он поможет нашей системе выйти на новый уровень»

оценил назначение Сергея Мозякина директором клуба по развитию молодежи.

Сегодня клуб объявил об этом официально.

«Сергей Мозякин – абсолютная легенда, любимец болельщиков и человек, внесший огромный вклад как в успехи , так и всего нашего хоккея. Теперь он начинает новый этап своей жизни в клубе, который стал для него родным. Можно сказать, что вернулся домой.

Сергей Валерьевич становится директором клуба по развитию. В круг его задач будет входить взаимодействие с тренерами и руководством нашей школы, ее развитие и отслеживание перспективных игроков.

Мы уверены, он поможет нашей системе выйти на новый, более качественный уровень. Многие дети Магнитогорска полюбили хоккей именно благодаря Сергею Мозякину, сейчас его опыт поможет этим детям реализовать лучшие свои качества», – сказал вице-президент магнитогорцев.