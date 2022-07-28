Мозякин о работе в «Металлурге»: «Делаю новый шаг в жизни. Общаюсь с тренерами, вхожу в курс дела»

высказался о том, что он будет директором по развитию молодежи .

– Сергей, у вас был год отдыха. Что вы делали в прошлом сезоне?

– Назовем это так. Да, я отдыхал.

– Теперь вы получили должность в «Магнитке». Чем будете заниматься?

– Должность называется «директор по развитию молодежи хоккейного клуба «Металлург». Я отвечаю за наш клуб в юниорской лиге и за всю детскую школу.

С понедельника приступил к работе в Магнитогорске. Сейчас все ребята уехали на сборы. Нужно еще время, чтобы со всеми познакомиться. Я пока общаюсь с тренерами, вхожу в курс дела.

– Вы как бывший игрок легко перешли на офисную работу?

– Все-таки я успел и отдохнуть, и подумать, чем вообще хочу заниматься. Мне позвонили из «Магнитки», сделали предложение. Причем очень конкретное, что я буду делать, что в моих полномочиях. Я согласился. Можно сказать, что поверил в себя.

Позади большой этап, когда я был действующим хоккеистом. Теперь делаю новый шаг в жизни. Всегда нужно с чего-то начинать. И я думаю, что впереди очень интересная работа, – сказал Мозякин.