Директор «Металлурга» о Мозякине в роли директора по развитию молодежи клуба: «Сергей уже приступил к работе с большим рвением и горящими глазами»

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Исполнительный директор «Металлурга» высказался о назначении Сергея Мозякина.

Экс-форвард уральцев стал директором клуба по развитию молодежи.

«Все мы понимаем масштаб личности Мозякина для «Металлурга» – это безусловная легенда, сделавшая на льду для нашей команды все и даже больше. Теперь для одной из главных легенд клуба наступает новый этап в жизни.

Сергей Валерьевич начинает работу в качестве директора по развитию. Он будет отвечать за развитие школы, ЮХЛ и молодежной команды.

Богатый опыт Мозякина и его видение хоккея, безусловно, помогут нашей вертикали выйти на новый уровень и сделают ее еще сильнее.

Сергей уже приступил к работе и начал выполнять ее с большим рвением и горящими глазами», – сказал Кирилл Крепкогорский.

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