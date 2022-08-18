Рафаил Ишматов: «Мы потеряли философию хоккея в России и взяли североамериканскую психологию. Эту модель – бей, беги, борись»

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Рафаил Ишматов считает неправильным влияние североамериканского хоккея на российский.

«Вопрос философии давно уже беспокоит меня. Последние лет десять у нас веяния североамериканского хоккея.

Мы взяли эту модель – бей, беги, борись и так далее. Мое мнение, что законы спортивных игр заточены под коллективные действия. 

В сегодняшнем хоккее много индивидуальной игры. Мы философию хоккея в России потеряли и взяли североамериканскую психологию. Я считаю, что это неправильно.

У нас был свой самобытный хоккей. Философия была – вовремя отдать, вовремя открыться. Развивалась игра без шайбы. Это основное в хоккее.

Потому что от 100 процентов времени лишь от силы 10 хоккеисты могут играть с шайбой. И то – не всегда.

В основном победы приносят тактическая обученность игры без шайбы. Чтобы этого добиться, тренеру нужно посидеть, подумать. Это кропотливая работа.

Мы немного отошли от этих вещей. Успехи «Салавата» приходили за счет простоты и правильности игры каждого хоккеиста. Я сегодня думаю только об этом.

Это правильный вопрос, которым и надо задаваться. Это касается всей страны», – сказал бывший тренер «Салавата Юлаева».

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