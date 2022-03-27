Рафаил Ишматов: «Нам надо развивать свой хоккей. Пусть НХЛ стучится и просит игроков»

Теги Салават Юлаев Трактор НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Рафаил Ишматов Анвар Гатиятулин Хоккей

Рафаил Ишматов считает, что «Салават» смог дать бой «Трактору» благодаря своему резерву.

Уфимцы проиграли клубу из Челябинска со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Надо отдать должное «Салават Юлаеву». У них уехали все легионеры, но благодаря своему резерву они смогли дать бой «Трактору».

Мое мнение, что региональные команды – это команды, которые должны базироваться на своих игроках. Нынешняя ситуация в российском хоккее подсказывает, что свой хоккей надо развивать. Пусть НХЛ, а не мы, стучится к нам и просит игроков.

Зная главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, команда точно даст бой всем тем, кого встретит на своем пути к Кубку Гагарина. Для победы в Кубке им нужен фарт, нужно мастерство в целом, а не по отдельности.

Думаю, Уфа будет идти по тому пути, который у них был в советские времена. Будут воспитывать своих игроков, приглашая их в основную команду. Затрат будет меньше, но результат будет больше», – сказал бывший тренер «Салавата Юлаева».

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