Рафаил Ишматов: «Нам надо развивать свой хоккей. Пусть НХЛ стучится и просит игроков»

Рафаил Ишматов считает, что «Салават» смог дать бой «Трактору» благодаря своему резерву.

Уфимцы проиграли клубу из Челябинска со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Надо отдать должное «Салават Юлаеву». У них уехали все легионеры, но благодаря своему резерву они смогли дать бой «Трактору».

Мое мнение, что региональные команды – это команды, которые должны базироваться на своих игроках. Нынешняя ситуация в российском хоккее подсказывает, что свой хоккей надо развивать. Пусть НХЛ, а не мы, стучится к нам и просит игроков.

Зная главного тренера , команда точно даст бой всем тем, кого встретит на своем пути к Кубку Гагарина. Для победы в Кубке им нужен фарт, нужно мастерство в целом, а не по отдельности.

Думаю, Уфа будет идти по тому пути, который у них был в советские времена. Будут воспитывать своих игроков, приглашая их в основную команду. Затрат будет меньше, но результат будет больше», – сказал бывший тренер .