Рафаил Ишматов: «Наш хоккей ушел в индивидуализацию из-за влияния Запада. Родители теперь считают: передачи не отдавай, сам забивай, потом в Канаду уедешь»

назвал проблемы детского хоккея.

– В чем, на ваш взгляд, проблемы детского хоккея в России?

– Хоккей у нас ушел в индивидуализацию. Только зачем? Мы нарушаем законы принципы спортивных игр.

Основная причина – влияние Запада. Там это постоянно рекламируется, продаются майки игроков и так далее. Родители теперь так и считают: не отдавай никому передачи, сам забивай, потом в Канаду уедешь.

Мы отошли от своей модели игры, которая создавалась в советские времена. Уменьшили площадки, а нам закрыли за границу выезд. И, получается, зачем мы это сделали? Сейчас ФХР надо как прежде собирать тренеров и проводить семинары три-четыре раза в год.

Также надо решать проблему с переездами игроков в детском возрасте вместе с родителями, и делать это на уровне государства. На мой взгляд, в другие регионы нельзя переезжать, пока хоккеисту не исполнится 15 лет.

А не то беда для всей семьи: сын в пубертатный период начинает играть хуже, к 17 годам в чужом городе оказывается никому не нужен и с ним не подписывают контракт в . Из-за этого наступают проблемы для всей семьи, многие родители разводятся, разрушаются семьи.

На Урале проблема, что много вывозят детей. Что тренеру делать, если у него забирают звездочку? Я считаю, что это нужно узаконить и должна быть большая оплата за игрока клубу, который его воспитал.

Так называемые «блатные» тоже достали. Хоккей им не нужен. Они сюда для развития коммуникабельности приходят. Что касается родителей, то необходимо на уровне Федерации создать какие-то законы, чтобы они не вмешивались в работу тренеров.

– Массовое увлечение «подкатками» – тоже проблема?

– Я считаю, что «подкатки» надо узаконить. Они есть везде, так пусть платят 13% налога от заработка.

Эти «подкатчики» должны работать на российский хоккей. Мы сейчас берем в хоккей в семь лет, но дети уже обязаны уметь кататься – вот для чего «подкатки» нам нужны, – сказал заслуженный тренер России.