Депутат Терюшков о переходе Индрашиса в немецкий клуб: «Будет ли там лед зимой – большой вопрос, потому что у них нет газа»

Роман Терюшков высказался о ситуации с форвардом Миксом Индрашисом.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со .

«Президент Латвии очень четко дал определение происходящим сейчас событиям. На вопрос журналиста он ответил, что, если кто-то говорит на русском языке, живет в Латвии и поддерживает спецоперацию, то человек находится вне сферы демократии, его будут лишать гражданства.

Затем он сказал, что не будет никакой дискриминации. В их понимании нынешние события – самозащита демократии.

Не могу сказать о спортивной составляющей, какие были контракты спортсменов с клубами. Ситуация, которая произошла в футболе, проецируется на хоккей. Хорошо, что и президент ФХР, и минспорт поддержали снижение количества легионеров. КХЛ по силе ничем не уступает НХЛ.

Куда уехал Индрашис? В Германию. Уровень чемпионата Германии какой? Будет ли там лед зимой – это большой вопрос, потому что у них нет газа», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Служба госбезопасности Латвии будет следить за латвийскими хоккеистами, играющими в России. Им может грозить уголовная ответственность (Delfi)