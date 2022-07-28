Морозов о переходе Индрашиса в немецкий клуб: «Хотим, чтобы контракты КХЛ уважались во всем мире. Ситуация неприятная»

Теги Спартак ИИХФ Алексей Морозов чемпионат Германии КХЛ Микс Индрашис ТАСС Хоккей

Президент КХЛ хочет, что контракты лиги уважались во всем мире.

Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с переходом Микса Индрашиса в немецкий «Швеннингер».

В конце июня о контракте с Индрашисом объявил «Спартак». Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб.

Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком»: «Клуб недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны».

«Мы буквально завтра общаемся с руководителями «Спартака», хотим урегулировать этот вопрос.

Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный, поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея (ИИХФ), и федерация страны, где он играл до этого. То есть это такая цепочка, которую мы должны распутать и собрать.

Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная. Мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всем мире.

Игрок заявил где-то в прессе, что вообще ничего не подписывал. Да, у нас есть его контракт со «Спартаком» с подписью, и тут надо будет работать и с его агентом, и с игроком, клубом. Поэтому завтра будем принимать решение», – сказа Морозов.

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