Морозов о переходе Индрашиса в немецкий клуб: «Хотим, чтобы контракты КХЛ уважались во всем мире. Ситуация неприятная»

Президент КХЛ хочет, что контракты лиги уважались во всем мире.

прокомментировал ситуацию с переходом в немецкий «Швеннингер».

В конце июня о контракте с Индрашисом объявил «Спартак». Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб.

Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком»: «Клуб недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны».

«Мы буквально завтра общаемся с руководителями «Спартака», хотим урегулировать этот вопрос.

Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный, поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея ( ), и федерация страны, где он играл до этого. То есть это такая цепочка, которую мы должны распутать и собрать.

Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная. Мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всем мире.

Игрок заявил где-то в прессе, что вообще ничего не подписывал. Да, у нас есть его контракт со «Спартаком» с подписью, и тут надо будет работать и с его агентом, и с игроком, клубом. Поэтому завтра будем принимать решение», – сказа Морозов.