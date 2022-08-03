Морозов о формате плей-офф: «Окончательного решения пока нет. Нужно проработать вопрос с ФХР, обсудить с клубами»

Алексей Морозов сообщил, что окончательного решения по формату плей-офф КХЛ пока нет.

– Сейчас широко обсуждается вопрос будущего плей-офф. В каком формате он пройдет?

– Пока что идет анализ, есть время. Сформирована рабочая группа, от ФХР были предложения, мы рассказали о своем видении.

Сейчас и руководители клубов много высказываются на эту тему – например, Александр Крылов сказал, что перекрестный плей-офф в России будет тяжелым из-за длинных расстояний и перелетов.

Работаем в этом направлении, просчитываем разные варианты. Окончательного решения пока нет – нужно проработать вопрос с ФХР, обсудить с клубами, как они видят эту ситуацию, и уже потом прийти к варианту, который вынесем на обсуждение Совета директоров. Хотелось бы, чтобы к началу чемпионата все уже понимали, каким будет его второй этап.

– Не было ли предложений уменьшить количество команд в плей-офф, учитывая, что всего 22 клуба примут участие в сезоне?

– Такой вариант не рассматривался. Есть клубы, которые могут побороться за восьмое-седьмое-шестое место – на Востоке, например, семь-восемь команд можно назвать, на Западе та же ситуация: , , , будут биться за плей-офф. Для них это праздник, отрезать их перед самым началом чемпионата было бы неправильно.

В такой ситуации ты уже за месяц-полтора до конца регулярки будешь знать, что не попадаешь в плей-офф. И не будет интриги в концовке первого этапа чемпионата, – сказал президент .