Хмелевски о переходе в «Салават»: «Фигура Виктора Козлова сыграла роль. Это тренер с большим именем, много лет отыграл в НХЛ»

Саша Хмелевски сказал, что фигура сыграла роль при переходе в «Салават».

– Расскажите, как решился вопрос с вашим переходом в «Салават». Когда агент впервые предложил вам такой вариант?

– Не помню, в какой день именно. Но это случилось, когда сделал мне квалификационное предложение. Мой агент Дэн Мильштейн сказал, что его коллега Стас Романов предложил вариант с клубом из России. Я спросил как там все работает в и .

Изучив вопрос, я дал положительный ответ. Я узнал, что главным тренером команды является Виктор Николаевич Козлов - тренер с большим именем, который много лет отыграл в НХЛ. Фигура главного тренера сыграла роль при подписании контракта.

– Вы назвали тренера по имени-отчеству. Уже привыкли, что в России обращаются по отчеству?

– Иногда тяжело запомнить все отчества, но лучше не забывать отчество главного тренера.

– Вы когда-нибудь задумывались о варианте поиграть в России?

– Когда идет сезон, у тебя нет времени думать о каких-то вариантах продолжения карьеры, ты просто надеешься, что будешь играть в своей команде, попадешь в и так далее. Когда закончился сезон, я думал, что вернусь в Сан-Хосе и продолжу выступать за этот клуб.

И, конечно, тогда не мог предположить, что поеду в Россию. Но при этом держал в голове, что такое возможно, что КХЛ – лига хорошего уровня, – сказал форвард уфимцев.