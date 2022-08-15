Пашков о победе «Салавата» в Кубке Башкортостана: «Это только предсезонка. Королями сезона будут те, кто сейчас еле ползает»

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Александр Пашков высказался о победе «Салавата Юлаева» в Кубке Башкортостана.

«Посмотрите на состав «Салавата Юлаева». Да, там есть опытная по меркам КХЛ линия обороны, но вратарская линия не сбалансирована, без первого номера, а в атаке много слабых мест. Сомневаюсь, что атакующий потенциал уфимской молодежи, плюс загадочных Хмелевски с Хо-Сэнгом хоть как-то сопоставим с мощным арсеналом Шипачева, Радулова, Кагарлицкого, Зарипова, Галиева и многих других.

Между тем после победы на домашнем турнире вижу у Уфы эйфорию, ведь «Салават» катком прошел по «Локомотиву», «Динамо» и «Северстали». А Казань, наоборот, вчера проиграла в Москве «Спартаку».

Но учтите, что это только предсезонка. Поверьте, королями сезона будут те, кто сейчас еле ползает. И я считаю, что «Салавату», может быть, полезнее было бы на домашнем турнире уступить. Чтобы болельщики более адекватно оценили состояние дел», – сказал олимпийский чемпион.

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