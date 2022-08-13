Хмелевски о стычке с Вовченко: «Он ударил молодого игрока «Салавата» в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты не можешь просто смотреть»

Саша Хмелевски высказался после матча с «Северсталью» (5:2) на Кубке Башкортостана.
– Думаю, все нормально. Игра шла все лучше и лучше. Рад, что ребята приняли меня хорошо, и мы выиграли. Всех с победой!
– Сегодня самый сложный период в плане акклиматизации, ваш четвертый день в Уфе. Как себя чувствовали на льду?
– Уже лучше. Первые два дня было тяжело, но сегодня выспался и хорошо чувствовал себя в игре.
– Сегодня вы дважды сталкивались с игроком «Северстали» Даниилом Вовченко. Что не поделили?
– Я увидел, как он ударил нашего молодого игрока в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты же не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного.
– Как оцените свой дебют? Чего не хватило, чтобы забить?
– Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать – и зайдет шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и все будет нормально.
– Как вам уфимские болельщики?
– Все было отлично. Надеюсь, в сезоне будет приходить еще больше болельщиков. Очень рад, что я здесь.
– Знание русского языка на льду помогает?
– Немного помогает, но я пока думаю на английском и в русском иногда путаюсь. К счастью, в хоккее все друг друга понимают, это универсальный язык.
– Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальные кондиции?
– Думаю, еще неделя – и нормально все будет. Пока я сыграл только один матч, а обычно это занимает пару игр.
– Как вообще проходила ваша подготовка к сезону в Америке?
– Я много работал, тренировался шесть раз в неделю по два раза в день. Знал, что пацаны здесь работали, и хотел приехать уже в форме, чтобы меня уважали, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».