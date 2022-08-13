Хмелевски о стычке с Вовченко: «Он ударил молодого игрока «Салавата» в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты не можешь просто смотреть»

высказался после матча с «Северсталью» (5:2) на Кубке Башкортостана.

– Думаю, все нормально. Игра шла все лучше и лучше. Рад, что ребята приняли меня хорошо, и мы выиграли. Всех с победой!

– Сегодня самый сложный период в плане акклиматизации, ваш четвертый день в Уфе. Как себя чувствовали на льду?

– Уже лучше. Первые два дня было тяжело, но сегодня выспался и хорошо чувствовал себя в игре.

– Сегодня вы дважды сталкивались с игроком . Что не поделили?

– Я увидел, как он ударил нашего молодого игрока в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты же не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного.

– Как оцените свой дебют? Чего не хватило, чтобы забить?

– Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать – и зайдет шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и все будет нормально.

– Как вам уфимские болельщики?

– Все было отлично. Надеюсь, в сезоне будет приходить еще больше болельщиков. Очень рад, что я здесь.

– Знание русского языка на льду помогает?

– Немного помогает, но я пока думаю на английском и в русском иногда путаюсь. К счастью, в хоккее все друг друга понимают, это универсальный язык.

– Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальные кондиции?

– Думаю, еще неделя – и нормально все будет. Пока я сыграл только один матч, а обычно это занимает пару игр.

– Как вообще проходила ваша подготовка к сезону в Америке?

– Я много работал, тренировался шесть раз в неделю по два раза в день. Знал, что пацаны здесь работали, и хотел приехать уже в форме, чтобы меня уважали, – сказал нападающий .