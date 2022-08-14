Алалыкин об игре с Хо-Сэнгом: «Первая игра – пристрелочная. Сегодня взаимосвязь с ним была поинтереснее»

поделился впечатлениями от игры с .

выиграл Кубок республики , обыграв (5:2) в заключительном матче турнира.

21-летний Алалыкин сделал дубль, первую шайбу он забросил с передачи Хо-Сэнга.

«Эмоции положительные. Сыграли с партнерами, договорились поиграть в пас, в быстрый хоккей. Получилось так, что вывели меня два раза на стандартную позицию и оставалось только реализовать моменты.

Стало проще с Хо-Сэнгом? Сегодня попроще было, чем на первой игре. Первая игра, можно сказать, пристрелочная была. Друг к другу присматривались, сегодня поинтереснее была взаимосвязь с ним. А с Даней Башкировым мы и так много играли, с ним еще проще было найти взаимопонимание.

Насколько довольны работой на турнире? Турниром довольны. Все парни бились, хотели проявить себя, зацепить место в составе, доказать тренеру, что могут играть на этом уровне.

Поэтому все бились, ни к кому претензий нет. Все отдавались полностью на этих играх, можно сказать, как регулярные матчи были», – сказал форвард уфимского клуба.