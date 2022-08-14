Алистров о 6:1 с ЦСКА: «Знали, что с ними расслабляться нельзя. Нужно играть в свой хоккей, побольше бросать, что мы и делали»

прокомментировал победу в контрольном матче с ЦСКА (6:1).

Нападающий набрал 4 (2+2) очка.

– Вышли, настроились на игру. Знали, что соперник сильный, что с ними расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно играть в свой хоккей, побольше бросать, что мы и делали.

– Сегодня просто разорвали армейцев: 4 (2+2) очка за результативность. Откуда такая мотивация?

– Не сказал бы, что была суперсильная мотивация. Просто вышел играть в хоккей.

– Команда хорошо сегодня сыграла в большинстве, но также было много удалений. В чем причина, на ваш взгляд?

– Игра была такой. И ЦСКА много удалялся, и мы. Все были злыми, бились, из-за этого чересчур перехлестывали эмоции.

– Если сравнивать действия команды сегодня и на турнире в Сочи, в чем коллектив стал лучше?

– Мы сделали работу над ошибками. Два раза смотрели видео, разобрали наши хорошие моменты и плохие с турнира, делали корректировки, вносили что-то новое. Нам это помогло, поэтому сейчас показали немного другой хоккей.

– Впереди еще две товарищеских встречи с . Хватит ли их, чтобы в полной боевой готовности подойти к сезону?

– Думаю, хватит. Соперник неплохой, с которым нужно показывать свой хоккей, наработать тренерскую структуру, установку. Две игры – это немало, и я думаю, нам удастся после этих двух игр полностью подготовится к сезону, – сказал нападающий минского .