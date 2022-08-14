Сергей Федоров: «Минское «Динамо» сыграло в хороший атакующий хоккей. Они были намного лучше, чем мы»

подвел итоги контрольного матча с минским (1:6).

– В заявке команды на игру были вратари, которые на двоих cыграли меньше 20 матчей в МХЛ. Почему?

– Рабочий процесс.

– С основными вратарями все хорошо?

– Да. Если вопрос так обстоит, то да. Они здоровы, проходят определенный тренировочный процесс. Плюс мы хотели посмотреть в деле.

– Какие положительные моменты можете выделить в игре своей команды несмотря на поражение?

– Увидели определенные моменты, которые понравились. В тех голах, которые мы пропустили, нам нужно было больше концентрации и внимания. Считаю, что минское «Динамо» сыграло в хороший атакующий хоккей. Крэйга [Вудкрофта] знаю очень хорошо. Примерно в такой хоккей они будут играть в сезоне. Хорошая для нас проверка. «Первый блин – блином», – как говорится.

– Большое количество удалений в игре вызвано тем, что команда только начинает выходить из под нагрузок?

– Нет, на нагрузки ссылаться не буду. Мы тренируемся для того, чтобы играть. Да, у нас последний день второго микроцикла. Считаю, что ребята хорошо отработали. Игра есть игра, и соперник был намного лучше, чем мы.

– В этом сезоне ЦСКА решил не менять традиции и провел сборы вновь в Минске. Команда сумела выиграть Кубок Гагарина...

– Знаете, наверное, это немного второстепенное. Самое важное, что для нас здесь есть все самое необходимое. Прекрасная погода и экология. Прекрасные условия проживания. И тренировочные условия очень хорошие. Отмечу, что мы из Москвы все равно должны были уехать и отдаться тренировочному процессу. Так было всегда. Это Минск, прекрасная Беларусь, – сказал главный тренер .