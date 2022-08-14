Вудкрофт о 6:1 с ЦСКА: «Отличный перформанс. Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры»

подвел итоги контрольного матча с ЦСКА (6:1).

«Отличная командная победа. Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры: большинство и меньшинство, «пять на пять».

Улучшили игру в защите. И контроль шайбы порадовал, принимали правильные решения.

Когда все компоненты складываются, то можно контролировать большую часть игры. В общем, отличный перформанс. Победа придаст уверенность. Ведь ЦСКА – это действующий обладатель Кубка Гагарина», – сказал главный тренер минского .