Вудкрофт о 6:1 с ЦСКА: «Отличный перформанс. Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры»

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Крэйг Вудкрофт подвел итоги контрольного матча с ЦСКА (6:1).

«Отличная командная победа. Парни здорово себя проявили во всех компонентах игры: большинство и меньшинство, «пять на пять».

Улучшили игру в защите. И контроль шайбы порадовал, принимали правильные решения.

Когда все компоненты складываются, то можно контролировать большую часть игры. В общем, отличный перформанс. Победа придаст уверенность. Ведь ЦСКА – это действующий обладатель Кубка Гагарина», – сказал главный тренер минского «Динамо».

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