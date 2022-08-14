Сапего о Емелине: «Приятно играть с таким хоккеистом, он всегда подсказывает, что делать. У Алексея большой опыт за плечами»

Сергей Сапего прокомментировал победу в контрольном матче с (6:1).

– Отличный матч. Знали, что ЦСКА не играл ни одного матча в предсезонке, поэтому с первых минут задали хороший темп, чтобы удачно начать. Забросили быстрые шайбы, большинство отлично сыграло. И меньшинство качественно сработало – все сделали по плану тренерского штаба.

– Впервые играл в паре с .

– Чувствуется опыт Алексея. И ответственность перед ним. Приятно играть с таким хоккеистом, он всегда подсказывает, что делать. У Алексея большой опыт за плечами, всегда прислушиваюсь, стараюсь делать так, как он говорит. Мне очень понравилось с ним играть.

– Счет 6:1. Но, наверное, это не такая простая победа.

– ЦСКА, конечно, хорошая команда. Мы просто делали свою работу и выполняли задачи тренерского штаба. Знали, что у нас моменты будут, и мы их реализуем. Просто надо было дождаться их, – сказал защитник минского .