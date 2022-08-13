Пашнин о сборах СКА: «Ротенберг не удивил, но меня давно так сильно не гоняли на предсезонке»

рассказал о сборах СКА под руководством .

– Как проходит подготовка к сезону? На сколько оцениваете свою нынешнюю форму?

– Все идет нормально, по плану. Городки, бега, используем все, что есть в арсенале, закладываем базу, получаем игровую практику на турнире. Оценивать сейчас форму, тем более свою, не буду, пусть другие этим занимаются. Готовимся, главное – набрать базу, чтобы хватило сил на весь сезон.

– Вы являетесь уже очень опытным игроком и прошли не одну предсезонную подготовку. Ротенберг чем-то удивил в Новогорске, насколько сложными были его занятия?

– Не удивил, но давно так сильно не гоняли меня на предсезонке (смеется). Использовали все хорошие, во многом уже забытые упражнения. Потренировались хорошо. Сейчас нас отпустили, чувствую, что силы есть. Сделали хорошую работу, думаю, реальный результат придет.

– В целом в 33 года может ли быть что-то новое в предсезонной подготовке или для вас это уже абсолютно рутинный процесс, повторяющийся год за годом и каких-то неожиданностей здесь быть просто не может?

– Года идут, не молодеем, но опыт тоже никуда не девается. Но я давно за собой слежу, думаю, не оказался бы в топовой команде в 33.

– Так самый возраст для защитника.

– Да, самый расцвет, – сказал защитник .