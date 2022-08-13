Овечкин о хите против Мичкова: «Емелин сыграл чисто. Это хоккей. Я тоже был молодой, меня тоже били»

Александр Овечкин поделился мнением о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.
Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Он выбыл на 2 недели из-за травмы.
– Дай Бог, чтобы он быстрее вылечился и показывал тот хоккей, который показывал до этого.
– Как вам прием Емелина? Учил молодого?
– Я тоже был молодой, меня тоже били, в том числе на тренировках. Это опыт, который он запомнил. Я видел, что Емелин сыграл чисто. Это хоккей, – сказал форвард «Вашингтона».