Овечкин о хите против Мичкова: «Емелин сыграл чисто. Это хоккей. Я тоже был молодой, меня тоже били»

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Александр Овечкин поделился мнением о силовом приеме Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Он выбыл на 2 недели из-за травмы.

– Дай Бог, чтобы он быстрее вылечился и показывал тот хоккей, который показывал до этого.

– Как вам прием Емелина? Учил молодого?

– Я тоже был молодой, меня тоже били, в том числе на тренировках. Это опыт, который он запомнил. Я видел, что Емелин сыграл чисто. Это хоккей, – сказал форвард «Вашингтона».

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