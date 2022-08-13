Ротенберг поздравил россиян с днем физкультурника: «Спорт в нашей стране – настоящая гордость, российские спортсмены известны на весь мир»

поздравил всех с днем физкультурника.

Он отмечается в России во вторую субботу августа.

«Сегодня отмечается день физкультурника 🏋🏻

Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт вне зависимости от профессии и возраста. Его отмечают тренеры, спортсмены, учителя и миллионы людей, которым не чужд здоровый образ жизни.

Высокие достижения в спорте начинаются с детских площадок, школ и спортивных секций – поздравляю и маленьких атлетов, которые только начинают свой путь к большим победам.

Спорт в нашей стране – это настоящая гордость, российские спортсмены известны на весь мир, они из года в год ставят новые рекорды и не останавливаются на достигнутом.

Поздравляю всех, кто отмечает этот праздник! С днем физкультурника!» – написал главный тренер и первый вице-президент в своем телеграм-канале.