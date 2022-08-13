Пашнин о Ротенберге: «Самое главное, что он фанат хоккея, многое сделал для него»

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Защитник СКА Михаил Пашнин поделился впечатлениями от работы с Романом Ротенбергом

– Охарактеризуйте Романа Борисовича как тренера.

– Самое главное, что он фанат хоккея, реально хочет выиграть каждый матч. Спортивный азарт, дух соперничества, все это в нем присутствует.

Он пытается все это нам передать, требует и правильно делает. Он уже сколько лет в хоккее, многое сделал для него. К тому же у него есть еще и много опытных помощников.

– Обороной заведуют Зубов и Лещев или Роман Борисович тоже активно включен в процесс?

– Все активно включены. Заходишь в раздевалку – все тренеры общаются, приходят к общему знаменателю.

Понятно, что каждый занимается своим делом, кто-то больше на оборону, кто-то на атаку, корректировки идут по ходу матчей и турнира, на собраниях и Роман Борисович объясняет, и остальные тренеры, – сказал Пашнин. 

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