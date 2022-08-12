Воробьев о «бразильском хоккее» «Металлурга»: «Мне по душе сравнения с «Барсой», выигрывавшей за счет быстрого паса. «Спартак» в 90-е хорошо этим занимался»

Тренеру не нравится термин «бразильский хоккей».

– В прошлом сезоне «Магнитка» выделялась комбинационным, бразильским хоккеем. Планируете ли в этом году оставить таким же игровой почерк команды?

– Конечно, планируем. Мы из числа тех команд, на которых было интересно ходить и смотреть. «Металлург» показывал настоящий хоккей.

– Как вам термины «бразильский хоккей» и «магнитогорские бразильцы»?

– Мне они не совсем нравится. Больше по душе приходятся сравнения с «Барселоной», которая двигала мяч и выигрывала за счет быстрого паса. в советские времена и в 90-е годы очень хорошо этим занимался. «Бразильский хоккей»... Кому как хочется, пусть так и называют.

– По ходу прошлого плей-офф ваших коллег Романа Ротенберга и Сергея Федорова называли Моуринью и Гвардиолой, к вашей же команде приклеилась кличка «магнитогорские бразильцы». Вам нравится, когда вокруг хоккея происходит подобная движуха?

– Это два игровых вида спорта, но между ними есть большие различия (улыбается). Вообще, это разжигает интерес. Многие футболисты, которые закончили карьеру, играют в хоккей. Из числа таковых я общаюсь с и . Игровые виды спорта близки друг к другу в плане понимания игры, – сказал Воробьев.