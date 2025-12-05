Никишин против «Торонто»: 1 бросок и «минус 2» за 25:21 – 2-е время в сезоне. У него 9 очков и «+13» в 25 играх

Александр Никишин сыграл более 25 минут в матче НХЛ с «Торонто».

Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (1:5).

24-летний россиянин провел на льду 25 минут 21 секунду – второй показатель игрового времени в этом сезоне.

Он отметился 1 броском в створ и завершил встречу с полезностью «минус 2».

В текущей регулярке у Никишина 9 (3+6) очков в 25 играх при полезности «+13» и среднем времени на льду 19:31.