Воробьев о «Металлурге»: «Задача была – максимально сохранить состав. За молодыми будем смотреть, все в их руках»

высказался о составе в новом сезоне .

«Наша основная задача в межсезонье была – максимально сохранить тот состав, который у нас был. В принципе, в линии нападения нам это удалось на сто процентов.

В обороне несколько ребят по разным причинам мы потеряли, но взяли очень интересных молодых игроков, которые, мы надеемся, добавят нам и в игровом плане, и также в молодости, в силе и в желании. Важно, чтобы глаза горели у ребят.

С нами тренируется группа молодых ребят, мы будем смотреть за ними день за днем – как они развиваются, насколько они добавляют и могут ли они держать наш уровень.

Все это в их руках, и если они могут взять эту высоту, пожалуйста – мы будем только рады, что наши местные ребята будут в составе. Если рановато – пойдут или в молодежку, или в вышку, исходя из их возраста», – сказал главный тренер магнитогорцев.