Воробьев об 1:4 от «Трактора»: «Паскуале выручил нас в первом периоде, а во втором мы привезли сами себе голы»

подвел итоги матча с (1:4) на .

«Первая игра для нас. Поэтому было видно, что «Трактор» был в некоторых моментах впереди нас – они уже поиграли. И ритм, да, и почерпнули мы, что у нас есть, над чем работать.

Во втором периоде подсели батарейки или сказались эмоции? Ни то, ни другое. Неправильные смены. Мы говорили в перерыве об этом. Второй период – кто кого переменяет. Мы поэтому играли не в атаке, а в обороне во втором периоде, потому что немного неправильно менялись.

Сыграют ли на Мемориале Керри и Хабаров? Хабаров сыграет завтра, а Джош не будет участвовать в этом турнире – он травмировался в Минске.

Как оценю игру Паскуале? Хорошо сыграл, несколько раз выручил нас в первом периоде. Но это первая игра для всех – рано ставить какие-то оценки. Он сыграл хорошо: выручил в первом периоде, а во втором мы привезли сами себе голы», – сказал главный тренер .