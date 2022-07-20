Валиуллин о тренере «Ак Барса»: «Мы рассматривали Быкова, других свободных кандидатов. С Воробьевым были поверхностные разговоры»

«Ак Барс» рассматривал кандидатуру Вячеслава Быкова на пост главного тренера.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.
1 июля «Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером.
– Кого рассматривали кроме Знарка? Я слышал о Вячеславе Быкове и Илье Воробьеве.
– Мы рассматривали Быкова, других свободных кандидатов и тех тренеров, которые были на контракте. С Воробьевым были поверхностные разговоры, так как он был занят в плей-офф. Было некорректно общаться с ним или его представителями.
– Почему же остановили выбор именно на Знарке?
– Мы выслушали его, увидели его заинтересованность и пришли к определенному компромиссу по контрактному вопросу.
Многие спрашивают, почему контракт на год, а не на два или три, но мы должны, во-первых, присмотреться друг к другу, понять требования. В течение сезона мы можем переподписать контракт, если все стороны будут довольны, – сказал Валиуллин.