Генменеджер «Амура» об отставке Гальченюка: «Он проделал большую работу с командой летом, но ее не удалось трансформировать в стабильную игру и результат»

Генменеджер «Амура»: Гальченюк проделал большую работу, но не было результата.

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался об отставке главного тренера Александра Гальченюка.

«Как вы знаете, несколько дней назад мы по обоюдному соглашению расторгли контракт главного тренера с Александром Гальченюком.

Александр Николаевич проделал большую работу с командой летом, но, к сожалению, ее не удалось трансформировать в стабильную игру и достойный результат.

Также сегодня мы расстались со старшим тренером Юрием Кузьменковым, которого приглашал в команду прежний главный тренер. Логично, что новому наставнику, Александру Андриевскому, нужен помощник, соответствующий его видению хоккея. Мы ожидаем его в Хабаровске в ближайшее время.

От лица клуба хочу поблагодарить Александра Николаевича и Юрия Михайловича за работу и пожелать им успехов в дальнейшей карьере», – сказал Филимонов.

Напомним, что 1 ноября клуб из Хабаровска объявил, что у Гальченюка выявлена острая вирусная инфекция. Команду возглавил Александр Андриевский.

С 29 очками в 33 играх «Амур» идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции.