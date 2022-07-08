«У нас тренеры говорят о юниорах: «Пускай в КХЛ пороху понюхают». А что ты унюхаешь, сидя на лавке?» Николишин о молодежи

недоволен отношением к молодым хоккеистам.

Скаут «Чикаго» в интервью выразил мнение о том, что выбранному «Миннесотой» в 1-м раунде драфта нападающему Даниле Юрову пока не давали возможности проявить себя в России.

– Ему не давали себя показать. Он ведь нигде особенно и не играл. Его раздевают и сажают на лавку 13-м нападающим. Как тут что-то покажешь? Парню 18 лет, ему играть надо. И не важно на каком уровне, пусть в МХЛ, в ВХЛ. Но у нас же никто не думает о развитии игроков. Вот люди и уезжают за океан – за игровой практикой.

– Тренер «Магнитки» считает, что Юрову пока не хватает физической мощи.

– Так откуда физическая мощь будет расти, если нападающий все время сидит на лавке, пока его партнеры на льду бьются? Глупости это все. Никого не надо держать в команде. В хоккей надо играть. Там, где тебе позволяют твои возможности и силы. Тогда будет рост. А то ведь у нас некоторые тренеры говорят о юниорах: «Пускай в КХЛ пороху понюхают». А что ты унюхаешь, сидя на лавке? - задался вопросом Николишин.

В 1-м раунде драфта НХЛ были выбраны 3 российских игрока – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), нападающие Иван Мирошниченко («Вашингтон», 20-й номер) и ( , 24-й номер).

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022