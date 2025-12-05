Артюхин о СКА: «Команда стала допускать меньше ошибок, дисциплинированнее играет в обороне. Лайпсик здорово усилил звено иностранцев»

Евгений Артюхин оценил выступление СКА.

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин высказался о выступлении СКА.

Клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции с 36 очками в 31 матче.

«У СКА улучшилась игра. Команда стала меньше допускать ошибок, она более дисциплинированно играет в обороне. И еще я бы отметил хорошее подписание в лице Лайпсика . Другие иностранцы, такие как Бландиси и Грималди , заиграли совсем по-другому, они теперь показывают то, чего от них ожидали.

Грималди делает это в большей степени, Бландиси же пока что находится немного в тени. Лайпсик здорово усилил звено иностранцев.

У вратаря Сергея Иванова была хорошая серия. На этом фоне СКА обрел уверенность и начал показывать стабильную игру и хороший хоккей», – сказал Артюхин.