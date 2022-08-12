Хмелевски о переходе в клуб из России: «Не разбираюсь в политике и не занимаюсь ей. Семья и друзья поддержали, никто не осуждал»

Форвард заявил, что не интересуется политикой.

– Какая реакция была у вашего окружения, когда вы объявили о решении ехать в Россию? Все-таки из-за политики может быть разное отношение.

– Нормальная. Сразу скажу: я в политике не разбираюсь и не занимаюсь ей. Если хотите поговорить о политике, то это к моему папе. Но это не ко мне. Моя семья и мои друзья поддержали мое решение, никто не осуждал меня.

– Есть ли у вас русскоязычные друзья в Америке? Ребята, которые как и вы, родились в семье эмигрантов?

– Да, в Калифорнии у меня в хоккейной команде был Ваня Лодня, он играл в минском «Динамо». Есть еще друзья, которые говорят на русском. В Калифорнии вообще много русских и много кто любит хоккей.

– Как вас называют в США: Саша, Александр?

– Называйте меня «Сашей», Алексом меня никогда не называли. Александр мне тоже нравится, но чаще всего меня называют Сашей. Иногда родители, когда я провинился, называли строго Александром.

– Бывали ли на родине родителей, на Украине?

– Нет, только пару раз был в России, на Украине никогда не был. Был в Москве один раз, и один раз в Санкт-Петербурге, – сказал Хмелевски.