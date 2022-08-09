Панин о давлении на Лямся: «Двойные стандарты в спорте неприемлемы. Да, он в другой стране, но он же не бегает с автоматом по улицам»

считает, что двойные стандарты в спортивной среде категорически неприемлемы.

– Твоя цитата: «Вопрос в том, почему остался Лама (Лямся). Он же показал яички свои. Это многое говорит о человеке. Мы не осуждаем выбор, потому что все взрослые люди. Но есть те, кто своими поступками вызывает уважение не только у нас, но и у всех, кто знает про ситуацию». Стало ли для тебя и всего коллектива «Салавата» приятным сюрпризом, что он остался с командой до конца плей-офф?

– Ну, конечно. Ты представляешь, когда все финны уезжают, когда все иностранцы уезжают? Когда на него давление идет со всех сторон, особенно там, за границей, в этом толерантном европейском обществе, которое, как я, по крайней мере, считал, не на словах, а на деле таким является – терпимым ко всем и ко всему.

Для меня вот эти двойные стандарты, которые начали появляться, именно в спортивной среде, мы не говорим о политике сейчас, они категорически неприемлемы! Мы находимся в спорте, где человек просто добросовестно выполняет свою работу.

Да, он в другой стране, но он же не бегает с автоматом по улицам, он же не выходит с какими-то лозунгами?! Он здесь применяет свои навыки, которыми обладает, на благо хоккея. То, что Лама «показал яйца», – это огромный плюс для всех ребят, и для команды, и для республики, и для всех болельщиков, – сказал защитник .